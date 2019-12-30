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Шуфрич отреагировал на фото с убитыми животными

Шуфрич отреагировал на фото с убитыми животными
14:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины:У депутата заявили, что он законно охотился на животных в Африке.

В пресс-службе народного депутата Нестора Шуфрича прокомментировали информацию в СМИ, где показаны фото политика с убитыми животными.

Об этом сообщили в пресс-службе в Facebook. 

Отмечается, что нынешний депутат ездил на охоту в Африку не в 2015-м (как отмечали СМИ), а в июле 2013 года.

"Охота, о котором написали в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу. Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса были исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для младших самцов, так и для местных жителей рядом", — говорится в сообщении.

Появились снимки Шуфрича с убитыми редкими животными

Ранее французский Twitter-профиль опубликовал фото Нестора Шуфрича, который позирует возле убитых животных.

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ВРУ, Африка, Нестор Шуфрич, Народный депутат.
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