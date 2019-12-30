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"Мы движемся вперед ради мира": глава МИД подвел итоги года

"Мы движемся вперед ради мира": глава МИД подвел итоги года
14:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко отчитался о проделанной за год работе и обозначил дальнейшие приоритеты.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что ключевая задача внешнеполитического ведомства заключается в отстаивании мира на условиях Украины.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

Глава МИД заявил, что хочет сообщить о предновогодних итогах работы внешнеполитического ведомства.

"Мы работаем, чтобы украинцы были дома, а не в российских или оккупационных тюрьмах. Мы восстановили "нормандский формат" на уровне лидеров. Первый и главный сейчас результат - 76 украинцев вчера вернулись из плена", - заявил министр.

"Мы за то, что международное право живет. Работаем, чтобы доказать: РФ нарушает права человека, права украинцев и права национальных меньшинств, на оккупированных территориях, а также спонсирует терроризм. Правильное начало дела положено. Об этом говорят и проукраинские "крымские" резолюции ООН", - подчеркнул он.

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Вместе с тем, Пристайко отметил, что МИД проводит соответствующую работу, чтобы доказать, что Украина является надежным транзитером газа, а проекты вроде "Северного потока-2" - политическими попытками обойти Украину. "Анбандлинг "Нафтогаза" и получение компенсации от "Газпрома" - важные победы на этом направлении. Победы, прежде всего, ради нашей экономики", - считает министр.

"И ключевое. Мы движемся вперед ради мира, мира на наших условиях и мира в единой возможной неделимой Украине, границы которой определены международно признанными границами. Мира ради наших граждан. Мира ради жизни. Правда на нашей стороне", - подчеркнул министр.

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Кроме того, глава МИД сообщил, что ведется работа ради безопасности украинских граждан, в том числе, на территории России.

"С 1 марта - выезд в РФ только по биометрике. Никаких подделок, никаких детских свидетельств без фото, цифровая база, максимальное удобство и безопасность", - сообщил Пристайко.

По его словам, МИД работает, чтобы украинцы могли обратиться за помощью во всем мире путем открытия новых консульств. "Где не имеем штатных консулов - помогут почетные. Мы открыли 8 новых почетных консульств - от Монголии до Франции. Консул должен быть рядом", - добавил министр.

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Также он сообщил, что МИД работает над тем, чтобы украинцы могли путешествовать по миру без виз. "Мы подписали, ввели в действие или расширили соответствующие договоры с Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией, Аргентиной, Шри-Ланкой и Доминикой", - напомнил Пристайко.

"Мы работаем, чтобы украинский бизнес чувствовал себя уверенно за рубежом, а наши партнеры знали, что Украина - это место, куда безопасно и выгодно инвестировать именно сейчас. Экономизация внешней политики - наше принципиальное приоритетное направление", - отметил министр.

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Также он добавил, что МИД работает, чтобы продвигать украинскую культуру в мире и представить Украину как современную интересную страну. "В этом году - более 400 культурных мероприятий за рубежом. Главное за 2019 год на этом направлении: успешно провели разноплановый и насыщенный Год украинской культуры в Австрии", - подытожил Пристайко.

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Украина, МИД, Вадим Пристайко.
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