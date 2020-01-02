Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин: первое обращение к украинцам
В Украине начал работу новый посол США
Кулеба: Украина не готова вернуться к прямым поставкам газа из России
Кулеба: Украина не готова вернуться к прямым поставкам газа из России
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 3 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 января

Голосовать за законы по четвергам: Депутаты хотят изменить регламент ВР

Голосовать за законы по четвергам: Депутаты хотят изменить регламент ВР
11:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Ряд народных депутатов, включая и представителей от "Слуги народа", зарегистрировали законопроект, который предполагает голосование за законы по четвергам.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Регламент ВР относительно усовершенствования законодательной процедуры (№ 2691), которым предлагается закрепить в Регламенте проведение голосований за законопроекты по четвергам. Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Его авторами является ряд народных депутатов от "Слуги народа" во главе с председателем этой фракции Давидом Арахамией.

Законопроектом в Регламенте ВР предлагается установить, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило во вторник и среду, проводится обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения; в четверг проводятся голосования (в том числе по предварительно поддержанным предложениям, поправкам) при рассмотрении законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения, по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной или иных функций Верховной Рады, а также рассмотрение предложений по устранению несогласованностей или неточностей в принятом законе, рассмотрение законов, возвращенных президентом.

Реструктуризация долга Украины: Верховная Рада создала следственную комиссию

Предлагается определить, что в пятницу отводится время с 10.00 до 11.00 - для вопросов членам Кабинета министров (Час вопросов к правительству), с 11.00 - до 30 минут для сжатых (до 3 минут) объявлений запросов и принятия решений о поддержке и направлении запросов, до 13.00 - для обсуждения законопроектов в первом чтении и рассмотрения (обсуждение вопроса и принятие решения) вопросов об отмене решений Верховной Рады, принятия решений по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной функций ВР, с 13.00 до 14.00 - для выступлений народных депутатов "по различным вопросам" в случае принятия Верховной Радой большинством голосов народных депутатов от конституционного состава ВР соответствующего решения.

В дни проведения пленарных заседаний в пятницу третьей недели месяца с 11.00 отводится время для обсуждения ответов на запросы при участии руководителей и должностных лиц государственных органов (кроме органов судебной власти), органов местного самоуправления, которые отвечают на запросы и вопросы народных депутатов.

Также предлагается, что Верховная Рада на пленарном заседании единовременно может принять решение об изменении его длительности. Согласно действующему законодательству, Верховная Рада может принять решение об однократном изменении продолжительности пленарного заседания, а решение о продлении пленарного заседания после 18.00 более чем на 15 минут принимается Верховной Радой на утреннем пленарном заседании в тот же день.

Верховная Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса

Планируется определить, что законопроекты, определенные президентом как неотложные, включаются в повестку дня сессии ВР вне очереди без голосования.

Кроме того, одновременно народный депутат (а об отмене решения Верховной Рады о принятии в целом как закона законопроекта, определенного как неотложный - не менее 45 народных депутатов), президент или Кабинет министров вносят проект постановления Верховной Рады об отмене решения ВР о принятии закона, постановления или иного акта Верховной Рады в целом.

В соответствующей действующей норме говорится лишь, что одновременно народный депутат, другой субъект права законодательной инициативы вносит проект постановления Верховной Рады об отмене решения Верховной Рады о принятии закона, постановления или иного акта ВР в целом.

Среди прочего, предлагается установить, что альтернативный законопроект к определенному как неотложный может быть внесен не позднее чем в 7-дневный срок после дня предоставления народным депутатам такого законопроекта.

Внесение идентичных предложений и поправок к законопроекту не допускается. Если к законопроекту народным депутатом внесены несколько идентичных предложений или поправок, такие предложения или поправки считаются как одна, и в сравнительную таблицу к законопроекту вносится как одно предложение или поправка.

За нетрезвое вождение с сегодняшнего дня наступает уголовная ответственность

Верховная Рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которого было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов народных депутатов от конституционного состава ВР. При этом голосование по учтенных главным комитетом предложений, поправок проводится после завершения голосования по отклоненным главным комитетом предложениям, поправкам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВР, Регламент ВР, Слуга народа, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
02 Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
03 "Мир знает на чьей стороне правда": посол Украины в Польше ответил на скандальные слова Путина
04 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
05 Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Операции по трансплантации в Украине в 2020 году уже оплачены
Операции по трансплантации в Украине в 2020 году уже оплачены
Долги населения за комуналку увеличились
Долги населения за комуналку увеличились
ТОП_5 самых опасных дней в январе 2020 года
ТОП_5 самых опасных дней в январе 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь