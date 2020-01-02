Голосовать за законы по четвергам: Депутаты хотят изменить регламент ВР

Новости Украины:Ряд народных депутатов, включая и представителей от "Слуги народа", зарегистрировали законопроект, который предполагает голосование за законы по четвергам.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Регламент ВР относительно усовершенствования законодательной процедуры (№ 2691), которым предлагается закрепить в Регламенте проведение голосований за законопроекты по четвергам. Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Его авторами является ряд народных депутатов от "Слуги народа" во главе с председателем этой фракции Давидом Арахамией.

Законопроектом в Регламенте ВР предлагается установить, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило во вторник и среду, проводится обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения; в четверг проводятся голосования (в том числе по предварительно поддержанным предложениям, поправкам) при рассмотрении законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения, по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной или иных функций Верховной Рады, а также рассмотрение предложений по устранению несогласованностей или неточностей в принятом законе, рассмотрение законов, возвращенных президентом.

Предлагается определить, что в пятницу отводится время с 10.00 до 11.00 - для вопросов членам Кабинета министров (Час вопросов к правительству), с 11.00 - до 30 минут для сжатых (до 3 минут) объявлений запросов и принятия решений о поддержке и направлении запросов, до 13.00 - для обсуждения законопроектов в первом чтении и рассмотрения (обсуждение вопроса и принятие решения) вопросов об отмене решений Верховной Рады, принятия решений по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной функций ВР, с 13.00 до 14.00 - для выступлений народных депутатов "по различным вопросам" в случае принятия Верховной Радой большинством голосов народных депутатов от конституционного состава ВР соответствующего решения.

В дни проведения пленарных заседаний в пятницу третьей недели месяца с 11.00 отводится время для обсуждения ответов на запросы при участии руководителей и должностных лиц государственных органов (кроме органов судебной власти), органов местного самоуправления, которые отвечают на запросы и вопросы народных депутатов.

Также предлагается, что Верховная Рада на пленарном заседании единовременно может принять решение об изменении его длительности. Согласно действующему законодательству, Верховная Рада может принять решение об однократном изменении продолжительности пленарного заседания, а решение о продлении пленарного заседания после 18.00 более чем на 15 минут принимается Верховной Радой на утреннем пленарном заседании в тот же день.

Планируется определить, что законопроекты, определенные президентом как неотложные, включаются в повестку дня сессии ВР вне очереди без голосования.

Кроме того, одновременно народный депутат (а об отмене решения Верховной Рады о принятии в целом как закона законопроекта, определенного как неотложный - не менее 45 народных депутатов), президент или Кабинет министров вносят проект постановления Верховной Рады об отмене решения ВР о принятии закона, постановления или иного акта Верховной Рады в целом.

В соответствующей действующей норме говорится лишь, что одновременно народный депутат, другой субъект права законодательной инициативы вносит проект постановления Верховной Рады об отмене решения Верховной Рады о принятии закона, постановления или иного акта ВР в целом.

Среди прочего, предлагается установить, что альтернативный законопроект к определенному как неотложный может быть внесен не позднее чем в 7-дневный срок после дня предоставления народным депутатам такого законопроекта.

Внесение идентичных предложений и поправок к законопроекту не допускается. Если к законопроекту народным депутатом внесены несколько идентичных предложений или поправок, такие предложения или поправки считаются как одна, и в сравнительную таблицу к законопроекту вносится как одно предложение или поправка.

Верховная Рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которого было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов народных депутатов от конституционного состава ВР. При этом голосование по учтенных главным комитетом предложений, поправок проводится после завершения голосования по отклоненным главным комитетом предложениям, поправкам.