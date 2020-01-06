США поздравили Украину с годовщиной получения Томоса

Новости Украины:Американское посольство отметило поддержку исповедания украинцами религии без внешнего вмешательства.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии.

Соответствующее заявление посольство США обнародовало в Facebook.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, год назад, 5 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года — в Патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле состоялось вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.