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Гетманцев: не сомневаюсь, что парламент поддержит законопроект об игорном бизнес

Гетманцев: не сомневаюсь, что парламент поддержит законопроект об игорном бизнес
15:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Данил Гетманцев заявил, что законопроект находится на рассмотрении комитета ВР и будет рекомендован депутатам для рассмотрения.

Глава комитета ВР, который занимается вопросами финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что у него нет сомнений, что парламент примет закон о легализации игорного бизнеса. 

Об этом он рассказал в эфире одной из украинских радиостанций.

По его словам, данный законопроект обсуждается в комитете ВР. Данил Гетманцев настроен очень оптимистично и заявил, что не имеет сомнений, что он буде рекомендован депутатам для рассмотрения в первом чтении, а потом уже и в целом.

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Он подчеркнул, что цель законопроекта убрать с улиц те игровые заведения, которые то работают то нет. 

Кроме этого он заявил, что не смотря на запрет, некоторые игровые заведения продолжают работать так как научились функционировать в "закрытом режиме". 

"Текст законопроекта - он уже готов, обсужден в комитете. Я не сомневаюсь, что парламент его поддержит", - отметил Гетманцев.

Напомним, Национальная полиция будет жестко реагировать на все попытки восстановления деятельности игорных заведений.

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Верховная Рада, Игорный бизнес, Данил Гетманцев.
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