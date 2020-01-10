Катастрофа PS752: Офис генпрокурора запросил у Канады данные о "ракете"

Новости Украины:Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране.

Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном.

"Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", - сообщает пресс-служба Офиса.

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолёта близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух".

"У нас есть разведданные от многих источников, в том числе, от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолёт был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - сказал Трюдо, слова которого приводит канадское телевидение.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

8 января Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей), досудебное следствие осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины.