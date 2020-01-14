Скачать
Вторник, 14.01.2020
Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
Крупная сумма: Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине
Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине
Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей
Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей

Крупная сумма: Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине

Крупная сумма: Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине
20:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Новый посол Украины анонсировал запуск военной помощи от США.

Американская сторона начнет финансирование утвержденной ранее в бюджете 2020 года оборонной помощи Украине уже в феврале, причем основной акцент будет сделан на усиление Военно-морских сил Украины.

Об этом заявил 14 января в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Физическое выделение помощи начнется уже в феврале. Это будет начало", - заметил посол.

Он уточнил, что всего на этот год Украине будет выделено $250 млн со стороны Пентагона в качестве уже утвержденной помощи, еще $50 млн будет выделяться при определенных условиях, также предусматривается финансирование остатка предыдущего финансового года.

Кроме того, по линии Государственного департамента США выделено $448 млн в качестве экономической помощи, из которых $115 будут охватывать вопросы безопасности.

Возобновляют сотрудничество: Украина и Британия запустили новые переговоры

"Так, в этом году общая помощь США составит $698 млн", - подчеркнул посол.

Он заметил, что в целом с начала российской агрессии против Украины Соединенные Штаты выделили Украинской стороне в качестве помощи в сфере безопасности $1,6 млрд. "Это составляет 92% от всей помощи (поступившей Украине - ред.) от всех стран мира", - заметил дипломат.

Украинский посол назвал это "подтверждением того, что нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны".

"Главный приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном - это усиление украинского флота. Есть такой термин как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых не хватает нашим военным в Черном и Азовском морях", - уточнил Ельченко.

СМИ: Делом об импичменте Трампа будет заниматься Сенат США

В этой связи он напомнил, что США передали Украине в прошлом году два катера типа "Айленд". "В этом году предполагается передача еще трех катеров", - подчеркнул дипломат.

По словам посла, определенная часть средств из военной помощи будет направлена на переоснащение этих кораблей.

Кроме того, он напомнил, что Украина за свой счет закупила у США очередную партию противоракетных систем Javelin.

"Это важно, поскольку открывает нам пути для реализации некоторых других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", - подчеркнул посол Украины в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Владимир Ельченко, Военная помощь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января
03 Непомерно высокая зарплата: Рада ждет объяснения министров
04 Научите своего ребенка троим привычкам и он вырастет с развитым умом
05 14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардепы обеспечат безопасность украинских журналистов
Нардепы обеспечат безопасность журналистов
Кем заменили Венедиктову в комитете: решение Рады
Кем заменили Венедиктову в комитете: решение Рады
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Почему Меган Маркл &quot;не обязательно&quot; было присоединяться к семейному совещанию
Почему Меган Маркл "не обязательно" было присоединяться к семейному совещанию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь