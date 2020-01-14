Крупная сумма: Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине

Новости Украины:Новый посол Украины анонсировал запуск военной помощи от США.

Американская сторона начнет финансирование утвержденной ранее в бюджете 2020 года оборонной помощи Украине уже в феврале, причем основной акцент будет сделан на усиление Военно-морских сил Украины.

Об этом заявил 14 января в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Физическое выделение помощи начнется уже в феврале. Это будет начало", - заметил посол.

Он уточнил, что всего на этот год Украине будет выделено $250 млн со стороны Пентагона в качестве уже утвержденной помощи, еще $50 млн будет выделяться при определенных условиях, также предусматривается финансирование остатка предыдущего финансового года.

Кроме того, по линии Государственного департамента США выделено $448 млн в качестве экономической помощи, из которых $115 будут охватывать вопросы безопасности.

"Так, в этом году общая помощь США составит $698 млн", - подчеркнул посол.

Он заметил, что в целом с начала российской агрессии против Украины Соединенные Штаты выделили Украинской стороне в качестве помощи в сфере безопасности $1,6 млрд. "Это составляет 92% от всей помощи (поступившей Украине - ред.) от всех стран мира", - заметил дипломат.

Украинский посол назвал это "подтверждением того, что нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны".

"Главный приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном - это усиление украинского флота. Есть такой термин как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых не хватает нашим военным в Черном и Азовском морях", - уточнил Ельченко.

В этой связи он напомнил, что США передали Украине в прошлом году два катера типа "Айленд". "В этом году предполагается передача еще трех катеров", - подчеркнул дипломат.

По словам посла, определенная часть средств из военной помощи будет направлена на переоснащение этих кораблей.

Кроме того, он напомнил, что Украина за свой счет закупила у США очередную партию противоракетных систем Javelin.

"Это важно, поскольку открывает нам пути для реализации некоторых других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", - подчеркнул посол Украины в США.