Возобновляют сотрудничество: Украина и Британия запустили новые переговоры

Новости Украины:Украина и Британия начали рабочие консультации по новому соглашению о сотрудничестве.

Украина и Великобритания планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве стран.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Отмечается, что стороны возобновили работу рабочих консультаций.

14 січня за участю @VasylBodnar розпочались робочі консультації щодо нової базової угоди про співробітництво між Україною та Великою Британією pic.twitter.com/uQ7CrZDICg — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) January 14, 2020

В украинском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что заместитель МИД Украины Василий Боднар поучаствовал в украинско-британских консультациях по новому базовому соглашению о сотрудничестве между Украиной и Великобританией".

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский и премьер Британии Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между странами в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС.

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерство с Британией.