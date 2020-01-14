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Возобновляют сотрудничество: Украина и Британия запустили новые переговоры

Возобновляют сотрудничество: Украина и Британия запустили новые переговоры
12:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Украина и Британия начали рабочие консультации по новому соглашению о сотрудничестве.

Украина и Великобритания планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве стран.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Отмечается, что стороны возобновили работу рабочих консультаций.

В украинском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что заместитель МИД Украины Василий Боднар поучаствовал в украинско-британских консультациях по новому базовому соглашению о сотрудничестве между Украиной и Великобританией".

Украина возвращается в ПАСЕ

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский и премьер Британии Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между странами в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС.

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерство с Британией.

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Украина, Великобритания, МИД Украины, Василий Боднар.
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