Законопроект о децентрализации: Канада и Швеция призывают провести общественные консультации

Новости Украины:Представители Канады и Швеции считают, что новые правки ограничивают демократические процессы и призывают провести общественные консультации.

Канада и Швеция призвали Украину провести широкие общественные консультации по проекту закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти (№ 2598, доработанный).

Об этом говорится в официальных сообщениях посольства Канады и посла Швеции в микроблоге Twitter.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта № 2598, ограничивающего демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами Европейской хартии местного самоуправления", - отметили в посольстве Канады.

Также свою позицию относительно проекта закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти высказал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

"Надлежащее обеспечение реформы местного самоуправления имеет решающее значение. Мы призываем к полным и широким консультациям со всеми заинтересованными сторонами, принимая во внимание конституционные изменения", - подчеркнул Тиберг.

Кроме того, о важности учета принципов Европейской хартии местного самоуправления в Twitter заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

Как сообщалось ранее, Комитет ВР по организации государственной власти и местного самоуправления на заседании 13 января рассмотрел доработанный проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти (№ 2598) и решил предложить Комитету по вопросам правовой политики как главному комитету рекомендовать парламенту включить законопроект в повестку дня сессии и направить его в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

В то же время Комитет ВР по вопросам правовой политики не принял решения по проекту.

Напомним, в посольстве Германии в Украине считают, что новые правки не способствуют укреплению прав громад.