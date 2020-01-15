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В "Голосе Украины" опубликован закон о неотложных мерах в сфере здравоохранения

В "Голосе Украины" опубликован закон о неотложных мерах в сфере здравоохранения
13:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Закон предусматривает создание госпитальных округов.

В парламентской газете "Голос Украины" опубликован закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мер в сфере здравоохранения".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть завтра, 16 января.

Как сообщалось ранее, соответствующий закон Верховная Рада приняла 20 декабря 2019 года, президент подписал его 13 января.

Законом с целью обеспечения территориальной доступности качественной медицинской помощи населению создается госпитальный округ - "совокупность учреждений здравоохранения и физических лиц - предпринимателей, которые зарегистрированы в установленном законом порядке и получили лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, обеспечивающих медицинское обслуживание населения соответствующей территории". В рамках госпитального округа определяются опорные учреждения здравоохранения. Порядок создания госпитальных округов и перечень опорных учреждений здравоохранения утверждаются Кабинетом министров.

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Также законом возобновлена возможность преобразования учреждений здравоохранения коммунальных и государственных учреждений в некоммерческие и казенные предприятия соответственно, заблокированная в связи с внесением в 2018 году изменений в Гражданский кодекс.

На сегодняшний день в соответствии с гражданским законодательством государственные и коммунальные учреждения могут быть реорганизованы в казенные или коммунальные некоммерческие предприятия только путем ликвидации старого юридического лица с последующим созданием нового, однако этот путь слишком длительный, юридически громоздкий и забюрократизированный.

Кроме того, законом облегчена процедура реорганизации учреждений здравоохранения, предусматривающая до 31 декабря 2020 года освобождение от выполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на изменение должника в обязательствах, от необходимости проведения обязательной оценки имущества; упрощенную процедуру передачи недвижимого имущества; возможность использования собственных поступлений для формирования уставного капитала созданных предприятий и тому подобное.

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Также законом предусматривается распространить на водителей бригад экстренной медицинской помощи условия оплаты труда и меры социальной защиты, предусмотренные для медицинских работников системы экстренной медицинской помощи.

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Верховная Рада, Законопроект, ВР, Голос Украины.
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