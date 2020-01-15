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Народный депутат от партии "Голос" подала в суд на прокуратуру

Народный депутат от партии "Голос" подала в суд на прокуратуру
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова подала в суд на генерального прокурора и Офис генпрокурора.

Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова подала в суд из-за бездействия прокуратуры относительно ситуации, сложившейся 27 ноября 2019 года на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Подала в суд на бездействие генерального прокурора и всего новосозданного "реформированного" Офиса генпрокурора. Не знаю, как там с реформами, но с нарушением закона все, как и было раньше: чихать прокурорам на законы и даже на Уголовный процессуальный кодекс", - отметила Устинова.

Она объяснила, что за полтора месяца Офис генпрокурора "так и не смог внести в Единый реестр досудебных расследований наше с Ольгой Стефанишиной заявление об угрозах "отбить бошки" в наш адрес, прозвучавшие на заседании парламентского комитета от представителей фармакологической мафии".

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Устинова напомнила, что по закону Офис генпрокуратура обязан зарегистрировать это заявление (внести в ЕРДР) в течение 24 часов.

"Прошло полтора месяца, и нам просто прислали отписку о том, что передают наше заявление друг другу по кругу, но не регистрируют. То есть - плевали прокуроры и на закон, и на угрозы, тогда как автомобиль фармацевтического лоббиста по-прежнему ежедневно припаркован у Министерства здравоохранения на министерской парковке, въезд на которую разрешен только работникам через шлагбаум", - написала депутат.

К сообщению она добавила фото соответствующей жалобы.

Как сообщалось ранее, 28 ноября народный депутат из фракции "Голос" Устинова обратилась в Генпрокуратуру из-за угрозы бывшего советника министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Александра Чумака.

Она требовала возбудить уголовное дело за фразу "я им бошки отобью", сказанную Чумаком 27 ноября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где обсуждался законопроект №2089 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доступности лекарственных средств для граждан". Его авторами являются Устинова и ее коллега по фракции Ольга Стефанишина.

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Устинова считает, что эта угроза была вызвана тем, что Чумак таким образом пытался запугать законодателей, поскольку он лоббирует интересы "фармацевтической мафии".

Чумак был советником Скалецкой с момента назначения Кабмином. Позже Скалецкая решила уволить всех своих советников, поскольку, как она отметила, "не подозревала, что в обществе будут воспринимать каждого ее советника как еще одного министра".

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Партия Голос, Офис Генпрокурора, Александра Устинова.
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