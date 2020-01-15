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Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году

Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
20:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина подала заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО.

Украина официально подала заявку на получение членства в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ИОР), которая является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами.

Об этом в среду во время встречи с прессой по итогам визита в Брюссель заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня я официально обратился в Североатлантический Совет с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена партнерства (в рамках программы - ред.) расширенных возможностей", - сказал украинский чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных временных рамках такого шага, Кулеба отметил, что украинская сторона не может давить на партнеров по НАТО в этих вопросах. Вместе с тем, союзники по НАТО проинформированы и знают, что для Украины этот вопрос является абсолютным приоритетом.

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"Сегодня во время одной встречи я заявил, что убежден - в 2020 году Украина и НАТО будут иметь много важных совместных историй, но самой важнейшей такой историей успеха должно стать предоставление Украине статуса участника этой программы... Есть некоторые государства-члены, которые все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли Украине дать такой статус, но руководствуются они политическими факторами. В принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе", - подчеркнул вице-премьер-министр Украины.

Он пояснил, что участие в Программе расширенных возможностей приобщит Украину к учениям НАТО, к которым привлекаются только страны-союзницы и страны, которые имеют статус участника Программы. Другим положительным моментом, по его словам, является возможность быстрого и более глубокого обмена разведывательными данными.

"Я с грустью могу отметить: если бы мы уже были участниками этой программы, то в контексте со сбиванием нашего самолета в Иране мы могли бы быстрее получить качественные разведывательные данные от наших партнеров", - отметил Кулеба.

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Он сообщил, что во время встреч в штаб-квартире НАТО руководство Альянса и большинство союзников отметили взвешенную, конструктивную и одновременно - принципиальную позицию Украины в этой ситуации вокруг сбивания украинского самолета в Иране.

Кулеба отдельно подчеркнул, что участие в Программе расширенных возможностей НАТО не повредит реализации Украиной Годовой национальной программы (ГНП).

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"ГНП - это программа, которую мы получили после 2008 года, когда нам не дали План действий относительно членства, но вот дали другой формат. Оценка (нашего отчета относительно) выполнения ГНП 2019 вообще очень позитивная, все отмечают скорость и глубину реформ, и то, что мы не боимся реформировать те сферы, которые считались невозможными и непригодными к реформированию, например, государственный оборонный заказ. То есть, ПРВ - это не инструмент интеграции, это инструмент углубления сотрудничества. Поэтому наше участие в ПРВ никоим образом не влияет на реализацию нами ГНП", - отметил украинский чиновник.

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Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба, ПРВ НАТО.
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