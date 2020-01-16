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"Не украинский сценарий": Порошенко нашел российский след в скандале с Гончаруком

"Не украинский сценарий": Порошенко нашел российский след в скандале с Гончаруком
14:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Порошенко вступился за Гончарука, говорит о вмешательстве "неукраинских сил".

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что скандал с записями разговора якобы Премьер-министра Алексея Гончарука раздувают "абсолютно неукраинские силы" по написанному за пределами Украины сценарию.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Cитуация с записями премьера - это не украинский сценарий. Вполне справедливые оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам и рискам", - отметил Порошенко.

Он добавил, что "абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал".

"Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. На каналах одного известного олигарха. Какие причины атаки? Атакуют тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривень из украинской финансово-банковской системы. Это и есть настоящая причина", - убежден пятый президент Украины.

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В заключение он отметил, что "Европейская солидарность" не будет участвовать в раздувании скандала.

Как сообщалось, 15 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" была опубликована аудиозапись, якобы, разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

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На аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.

По данным СМИ, после публикации этой аудиозаписи на заседании фракции "Слуга народа" произошла ссора. Депутаты возмутились высказываниями, которые приписывают Гончаруку, а некоторые предложили выразить недоверие главе правительства.

В Кабинете министров опровергли информацию о том, что премьер написал заявление об отставке.

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Россия, Кабмин, Петр Порошенко, Алексей Гончарук.
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