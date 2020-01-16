Децентрализацию завершат до конца 2020 года

Новости Украины:В "Слуге Народа" заявили, что реформа децентрализации в Украине завершится к концу года не смотря на то, что президент отозвал свой законопроект.

Не смотря на то, что Владимир Зеленский отозвал свой законопроект о децентрализации, это не означает, что реформа остановится. Она завершится к концу года. Об этом рассказала депутат от фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук.

"Это означает лишь то, что консультации с экспертами, исполнительной властью, местным самоуправлением будут проходить еще более углубленно. Если требуется время для выработки лучшего решения, то для этого нет никаких препятствий", - написала она.

Депутатка заявила, что президент Украины прислушался к мнению местного самоуправления.

Евгения Кравчук подчеркнула, что задача государства сделать регионы сильными. Речь не идет о принятии законе ради закона. Необходимо достичь согласия со всеми заинтересованными сторонами.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский отозвал свой законопроект касательно децентрализации. Он направил его на доработку.

Напомним, Давид Арахамия утверждает, в кабинете, где записывались переговоры Гончарука, обсуждаются вопросы нацбезопасности.