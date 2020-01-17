Скачать
Пятница, 17.01.2020
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
В Раде отменили час вопросов к правительству
В Раде отменили час вопросов к правительству
Известный футбольный агент: Милевский - Ибрагимович Восточной Европы
Известный футбольный агент: Милевский - Ибрагимович Восточной Европы
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января

Рада разрешила привлечь 20 млрд грн на строительство дорог

Рада разрешила привлечь 20 млрд грн на строительство дорог
10:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Владислав Криклий заявил, что на ремонт дорог в Украине будет выделено 20 миллиардов гривень.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено привлечь 20 млрд грн на ремонт 5 тысяч километров украинских дорог в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра Владислава Криклия.

По его словам, обеспечить приток инвестиций стало возможным благодаря тому, что Верховная Рада Украины приняла законы №2660 и №2661 для увеличения финансирования строительства дорог.

"Привлечение дополнительного финансирования позволит восстановить 5000 км дорог в 2020 году", - говорится в сообщении.

Укравтодор готов в следующем году отремонтировать в два раза больше дорог

"Этот год должен стать годом рекордного восстановления и строительства дорог, мостов и других объектов инфраструктуры", - заявил Криклий.

Как сообщалось ранее, 16 января Верховная Рада Украины приняла два системно связанных закона (№2660 и №2661) о предоставлении в 2020 году "Укравтодору" 19,27 млрд грн в виде государственных гарантий для выполнения долговых обязательств по заимствованиям.

Напомним, в "Укравтодоре" заявили, что за 2019 год было отремонтировано и построено 2,4 тысячи километров дорог.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Мининфраструктуры, Укравтодор, Ремонт дорог, Владислав Криклий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
03 Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
04 Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
05 Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае умер еще один человек от нового вируса
В Китае умер еще один человек от нового вируса
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
В Харькове застрелили бизнесмена, полиция назвала приметы киллера
В Харькове среди бела дня расстреляли бизнесмена
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь