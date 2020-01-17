Кулеба: Украина должна продолжать двигаться в сторону европейской интеграции

Новости Украины:Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна двигаться по пути европейской интеграции при любом правительстве.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что при любом правительстве Украины должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции. Об этом Кулеба написал в социальной сети Facebook.

Он отметил, что уважает решение премьер-министра Алексея Гончарука подать в отставку.

Кулеба сообщил, что благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру за последние 4,5 месяца.

"В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Но вопрос не в личностях, а в системе", - считает он.

"При любом правительстве Украина должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с Китаем, Индией и другими важными партнерами", - убежден Кулеба.

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке. В Офисе президента Украины отметили, что глава государства рассмотрит заявление Гончарука.

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя "полным профаном" в экономике.