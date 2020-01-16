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Закон о среднем образовании: Кулеба надеется на развитие отношений с Венгрией

Закон о среднем образовании: Кулеба надеется на развитие отношений с Венгрией
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба надеется на потепление в отношениях с Венгрией, в контексте принятия Радой нового закона о среднем образовании.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает, что новый закон о полном общем среднем образовании поможет улучшить отношения с Венгрией.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

Вице-премьер сообщил о встрече с послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто.

"По неудивительному стечению обстоятельств, пока мы с послом говорили о будущем, Верховная Рада приняла долгожданный закон о полном общем среднем образовании, который должен помочь нам решить проблемы прошлого. Теперь обе страны должны делать шаги вперед", - сообщил Кулеба.

Также вице-премьер добавил, что рад по поводу заинтересованности главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с которым они сопредседательствуют в украинско-венгерской межправительственной комиссии, посетить Украину.

"Мы пригласили его осуществить визит в феврале. Комиссия не заседала уже 7 лет. Это недопустимо. Хочу исправить: двигать торговлю, региональные проекты, инвестиции", - отметил Кулеба.

Кулеба заявил, что Венгрия не является проблемой Украины в отношениях с НАТО

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона "Об образовании".

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Сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона была написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

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В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но принципы таковы: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут обучаться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем из старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

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Венгрия, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто, Иштван Ийдярто.
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