В электронном кабинете застройщика будут доступны новые категории

Новости Украины:Михаил Федоров говорит, что через два-три месяца электронный кабинет застройщика станет доступным для некоторых категорий объектов.

Услуга электронного кабинета застройщика станет доступной в Украине для строительных объектов с классом последствий СС2 (средний) и СС3 (значительный) через два-три месяца.

Об этом на совещании по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы над этим работаем. Через два-три месяца они будут", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 13 декабря прошлого года Кабинет министров презентовал услугу электронный кабинет застройщика (e-dabi.gov.ua), который на первом этапе запуска будет доступен для строительных объектов с классом последствий СС1 (незначительный).

Напомним, через Электронный кабинет застройщика уже зарегистрировали почти 200 строек.