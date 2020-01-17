Скачать
Пятница, 17.01.2020
Отставка Гончарука: Зеленский дал правоохранителям две недели
Отставка Гончарука: Зеленский дал правоохранителям две недели
Рада закрыла последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва
Рада закрыла последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва
Когда возвращается чемпионат Украины по футболу
Когда возвращается чемпионат Украины по футболу
Народные приметы на Крещение Господне 2020
Народные приметы на Крещение Господне 2020

В электронном кабинете застройщика будут доступны новые категории

В электронном кабинете застройщика будут доступны новые категории
14:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Михаил Федоров говорит, что через два-три месяца электронный кабинет застройщика станет доступным для некоторых категорий объектов.

Услуга электронного кабинета застройщика станет доступной в Украине для строительных объектов с классом последствий СС2 (средний) и СС3 (значительный) через два-три месяца.

Об этом на совещании по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы над этим работаем. Через два-три месяца они будут", - сказал он.

Федоров: Приложение "Дія" не будет владеть данными украинцев

Как сообщалось ранее, 13 декабря прошлого года Кабинет министров презентовал услугу электронный кабинет застройщика (e-dabi.gov.ua), который на первом этапе запуска будет доступен для строительных объектов с классом последствий СС1 (незначительный).

Напомним, через Электронный кабинет застройщика уже зарегистрировали почти 200 строек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Михаил Федоров, Электронный кабинет застройщика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Гончарук написал заявление об отставке
03 Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)
04 Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
05 Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому
ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому
Сказка на Бали: Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой (Фото, Видео)
Сказка на Бали: Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь