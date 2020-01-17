В Давосе состоится заседание инвестиционного совета во главе с Зеленским

Новости Украины:Украинский президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном инвестиционном форуме в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию во время форума в Давосе. Об этом на своей страничке в Фейсбук написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

В сообщении говорится, что инвестиции в Украину, как национальную идею 2020 года, он, Дмитрий Сенниченко, представит на панельной дискуссии с международными инвесторами в Давосе на следующей неделе. Там же состоится заседание Национального инвестиционного совета во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он добавил, что ивестиции в Украину начнут поступать в Украину, которая, по его словам, является местом силы Европы.

Как сообщалось ранее, Нардеп "Слуги народа" подал заявление в НАПК на Гончарука.