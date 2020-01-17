Скачать
Пятница, 17.01.2020
"Черные ящики" самолета МАУ: Офис генпрокурора еще раз обратился к Ирану
"Черные ящики" самолета МАУ: Офис генпрокурора еще раз обратился к Ирану
Посол ЕС: Украина уже сейчас опережает Европу по драйву
Посол ЕС: Украина уже сейчас опережает Европу по драйву
Ястремская установит личный рекорд в рейтинге WTA
Ястремская установит личный рекорд в рейтинге WTA
Любовь испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Любовь испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

Притесняемый в РФ: Украину попросили защитить удмуртский язык в ПАСЕ

Притесняемый в РФ: Украину попросили защитить удмуртский язык в ПАСЕ
19:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украину просят поднять в ПАСЕ тему защиты удмуртского языка в России.

Эрзянский инязор (старейшина) Сиресь Боляень обратился к председателю украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавете Ясько с просьбой вынести на обсуждение ПАСЕ тему соблюдения прав финно-угорских народов Российской Федерации.

Об этом сообщает Idel-Ural.

"Эрзянский инязор Сиресь Боляень обратился к председателю украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы народному депутату Украины Елизавете Ясько. В своем письме главный старейшина эрзян просит вынести на обсуждение ПАСЕ тему соблюдения прав финно-угорских народов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Боляень напомнил украинскому политику о самосожжении, которое совершил ученый, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики Альберт Разин, пытаясь таким радикальным способом привлечь внимание к катастрофическому положению, в котором оказался удмуртский народ в России.

Украина в ОБСЕ: Россия продолжает шантаж, поддерживая насилие на Донбассе

Эрзянский лидер просит Ясько "использовать высокое положение для защиты финно-угорских народов Российской Федерации, для защиты основных прав человека".

Среди прочего инязор предлагает поручить Комитету по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ изучить обстоятельства, при которых Разин был вынужден прибегнуть к такой страшной форме протеста, а также по результатам мониторинга дать оценку национальной политике Российской Федерации, соблюдению прав человека, в том числе прав автохтонных финно- угорских народов на получение образования на родных языках.

"Власть РФ стремится поскорее забыть о самосожжении Разина. Его политическая манифестация, его публичное сопротивление русификации удмуртов - это крайне неприятная для Москвы тема. Разин сжег себя не ради сочувствия, а для того, чтобы его смерть помогла нам, финно-угорским народам, привлечь внимание к нашему крайне тяжелому положению. Я обращался к эстонской делегации в ПАСЕ. К сожалению, ответа так и не получил. Теперь пытаюсь добиться реакции украинцев ", - комментирует свое обращение к Ясько эрзянский инязор.

Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег

Как сообщалось, 10 сентября 2019 года удмуртский ученый, активист национального удмуртского движения Альберт Разин совершил самосожжение возле парламента Удмуртской Республики в Ижкаре (Ижевске). Рядом с ним были обнаружены транспаранты, в которых он требовал спасти удмуртский этнос: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

В январе 2019 года Консультативный комитет Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы раскритиковал Россию за национальную политику. Эксперты выразили обеспокоенность ростом доминирования русского языка при одновременном отсутствии эффективной поддержки языков национальных меньшинств.

Украинская делегация примет участие в заседании ПАСЕ: поручение Рады

После заявления президента РФ Владимира Путина о недопустимости принуждения изучать неродные языки государственные языки национальных республик федерации, кроме русского, перестали быть частью обязательной школьной программы. Это вызвало волнения в ряде республик Поволжья: например, представители татарской, башкирской, чувашской общественности требовали отстоять обязательное преподавание их языков, так как в противном случае, по их мнению, исчезновение языков народов РФ может ускориться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Россия, Сиресь Боляень, Удмуртский язык, Елизавете Ясько.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января
02 Благодаря таким матерям в мире растут очередные неудачники (Фото)
03 Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Вопреки годам: стрижки, которые помогут скрыть морщинки
05 Лавров объяснил, почему Иран сбил украинский самолет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минцифры создали комитет по развитию ИИ
В Минцифры создали комитет по развитию ИИ
В Офисе генпрокурора начинается отбор новых прокуроров
В Офисе генпрокурора начинается отбор новых прокуроров
Председатель ОБСЕ приедет в Украину
Председатель ОБСЕ приедет в Украину
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь