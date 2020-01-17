Притесняемый в РФ: Украину попросили защитить удмуртский язык в ПАСЕ

Новости Украины:Украину просят поднять в ПАСЕ тему защиты удмуртского языка в России.

Эрзянский инязор (старейшина) Сиресь Боляень обратился к председателю украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавете Ясько с просьбой вынести на обсуждение ПАСЕ тему соблюдения прав финно-угорских народов Российской Федерации.

Об этом сообщает Idel-Ural.

"Эрзянский инязор Сиресь Боляень обратился к председателю украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы народному депутату Украины Елизавете Ясько. В своем письме главный старейшина эрзян просит вынести на обсуждение ПАСЕ тему соблюдения прав финно-угорских народов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Боляень напомнил украинскому политику о самосожжении, которое совершил ученый, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики Альберт Разин, пытаясь таким радикальным способом привлечь внимание к катастрофическому положению, в котором оказался удмуртский народ в России.

Эрзянский лидер просит Ясько "использовать высокое положение для защиты финно-угорских народов Российской Федерации, для защиты основных прав человека".

Среди прочего инязор предлагает поручить Комитету по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ изучить обстоятельства, при которых Разин был вынужден прибегнуть к такой страшной форме протеста, а также по результатам мониторинга дать оценку национальной политике Российской Федерации, соблюдению прав человека, в том числе прав автохтонных финно- угорских народов на получение образования на родных языках.

"Власть РФ стремится поскорее забыть о самосожжении Разина. Его политическая манифестация, его публичное сопротивление русификации удмуртов - это крайне неприятная для Москвы тема. Разин сжег себя не ради сочувствия, а для того, чтобы его смерть помогла нам, финно-угорским народам, привлечь внимание к нашему крайне тяжелому положению. Я обращался к эстонской делегации в ПАСЕ. К сожалению, ответа так и не получил. Теперь пытаюсь добиться реакции украинцев ", - комментирует свое обращение к Ясько эрзянский инязор.

Как сообщалось, 10 сентября 2019 года удмуртский ученый, активист национального удмуртского движения Альберт Разин совершил самосожжение возле парламента Удмуртской Республики в Ижкаре (Ижевске). Рядом с ним были обнаружены транспаранты, в которых он требовал спасти удмуртский этнос: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

В январе 2019 года Консультативный комитет Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы раскритиковал Россию за национальную политику. Эксперты выразили обеспокоенность ростом доминирования русского языка при одновременном отсутствии эффективной поддержки языков национальных меньшинств.

После заявления президента РФ Владимира Путина о недопустимости принуждения изучать неродные языки государственные языки национальных республик федерации, кроме русского, перестали быть частью обязательной школьной программы. Это вызвало волнения в ряде республик Поволжья: например, представители татарской, башкирской, чувашской общественности требовали отстоять обязательное преподавание их языков, так как в противном случае, по их мнению, исчезновение языков народов РФ может ускориться.