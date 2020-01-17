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Заседание СНБО по Стратегии нацбезопасности: Зеленский дал членам совета неделю на рассмотрение

Заседание СНБО по Стратегии нацбезопасности: Зеленский дал членам совета неделю на рассмотрение
20:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Украины:Зеленский предложил членам СНБО представить предложения по проекту стратегии национальной безопасности через неделю.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложил членам Совета в течение недели изучить проект Стратегии национальной безопасности Украины и представить свои предложения.

"Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее представит", - заявил он, передает пресс-служба президента.

Президент предложил членам СНБО сформулировать свои предложения в течение недели.

"После этого мы встретимся и утвердим документ", - добавил он.

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Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны", рассмотренная на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского в пятницу, предусматривает меры по уменьшению вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях", - сообщается на официальном сайте главы государства.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

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"Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина", - отмечается в сообщении.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре 2019 года, где получил положительную оценку.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных и возможностей, которые сделали бы вооруженную агрессию против Украины невозможной путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами-членами ЕС и НАТО, США, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что "Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения". В частности, по его словам, речь идет о стратегии человеческого развития, стратегии военной безопасности, стратегии общественной безопасности и защиты, стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии экономической, экологической, информационной безопасности, стратегии кибербезопасности, национальной разведывательной программы, стратегии по вопросам внешнеполитической безопасности, стратегии по вопросам государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом и других.

Зеленский в свою очередь отметил, что к Стратегии есть много разных заметаний и предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать ее проект и подать свои предложения. "И после этого мы встретимся и утвердим документ", - добавил глава государства.

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Россия, СНБО, Национальная безопасность, Владимир Зеленский.
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