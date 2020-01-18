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Разумков: В Раду не поступало законопроектов об изменении языкового закона

Разумков: В Раду не поступало законопроектов об изменении языкового закона
11:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Никаких законопроектов об изменениях в языковом законе в Верховную Раду не поступало.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что никаких изменений в языковый закон в ВР не поступало. Об этом он сказал в интервью одному из украинских телеканалов. 

Отвечая на вопрос журналиста, о наличии каких-либо изменений в отдельные статьи закона Украины об украинском языке, он ответил: "На сегодня, предложений к изменениям законодательства, пока, в Верховную Раду не поступало".

У Разукова также спросили, ведется ли анализ языкового закона или все уже решено он. На это он ответил, что много из законодательных инициатив поступает из Офиса президента. Там они проходят глубокий анализ. По его словам, стоит ожидать каких-то предложений из Офиса президента, поскольку там работа ведется практически круглосуточно. 

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Напомним, с 16 января 2020 года в Украине вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке.

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Верховная Рада, Законопроект, Закон о языке, Дмитрий Разумков.
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