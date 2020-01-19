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Разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве

Разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве
12:50 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:Украина и Венгрия одобрили шаги по обмену информацией для лучшей борьбы с региональными угрозами.

Разведки Украины и Венгрии будут совместно выявлять и бороться с мировыми и региональными угрозами. Об этом договорились руководители разведслужб стран, сообщили в Министерстве обороны. 

"Во время переговоров начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы с начальником Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенантом Яношем Берешем были достигнуты договоренности об объединении усилий и расширении взаимодействия по укреплению региональной коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

В частности стороны договорились, что будут совместно обрабатывать разведывательные данные касательно угроз в регионе, и вместе будут вырабатывать механизмы противодействия им. 

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Бурба и Береш договорились о первостепенных шагах, которые помогут наладить обмен информации между ведомствами обеих стран. 

Напомним,  СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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Украина, Венгрия, Разведка, Минобороны Украины, Василий Бурба, Янош Береш.
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