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Гончаренко ожидает от Зеленского внесения в декларацию поездки в Оман

Гончаренко ожидает от Зеленского внесения в декларацию поездки в Оман
16:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Гончаренко подготовил депутатский запрос, чтобы "как можно скорее расставить все точки над "и".

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский должен задекларировать свою поездку в Оман в случае, если действительно летал туда и отдыхал там за свой счет.

"Когда Зеленский внесет расходы на "золотой" отпуск в Омане в свою декларацию? Чартерный самолет, пятизвездочный отель, пышные ужины – отпуск президента явно "потянул" минимум на 100 тысяч долларов. Помощник президента Андрей Ермак утверждает, что Зеленский отдыхал за свой счет. В таком случае по закону он обязан внести эти расходы в свою декларацию. Поэтому, Владимир Александрович, не забудь-те это сделать!", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

Он также сообщил, что подготовил депутатский запрос, "чтобы как можно быстрее расставить все точки над "и" в этой ситуации".

В соответствии со ст.52 закона "О предотвращении коррупции", субъект декларирования – лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления – в случае существенного изменения имущественного состояния обязан задекларировать изменения в течение 10 дней и внести данные в Единый госреестр деклараций.

"В случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов... указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода обязан сообщить об этом Национальное агентство", говорится в законе.

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Ответственность за несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена ч.2 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее Гончаренко обратился в Офис президента с требованием проинформировать, каким рейсом Зеленский летал в Оман и действительно ли проживал в гостинице The Ritz-Carlton, находясь в этой стране.

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В начале года издание "Страна.ua" сообщило, что глава государства 2 января после новогоднего отдыха в президентской резиденции "Синегора" в Карпатах вернулся в Киев, после чего без огласки отправился с семьей в Оман, где поселился в пятизвездочной гостинице на берегу Оманского залива недалеко от столицы страны Маската. Издание также опубликовало фотографии Зеленского на отдыхе и сообщило, что глава охраны президента Максим Донец отправился в Оман заранее, чтоб подготовить поездку.

5 января Офис президента Украины в своем Telegram-канале сообщил, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства, и там у него запланированы встречи на высшем уровне.

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Оман, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко.
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