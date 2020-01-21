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Тризуб в списке экстремистской символики: Украина требует "ответа на простой вопрос"

Тризуб в списке экстремистской символики: Украина требует "ответа на простой вопрос"
09:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В посольстве Украины считают ответ британской стороны недостаточным.

Посольство Украины в Великобритании прокомментировало комментарий британского правительства по поводу появления украинского трезубца в британском каталоге экстремистской символики.

Украинские дипломаты отметили, что в Лондоне так и не уточнили, когда Герб Украины будет удален из иллюстративного пособия.

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: когда украинский трезубец, конституционный национальный символ и Герб Украины, уберут из пособника по экстремизму. Ожидаем дополнительного уточнения от британской стороны", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

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Как сообщалось ранее, посольство Украины в Великобритании выразило возмущение из-за британского "руководства по противодействию экстремизму", где украинский тризуб фигурирует в списке экстремистской символики.

Пособие по экстремизму, подготовленное британскими правоохранителями, было обнародовано изданием Guardian 17 января. Кроме тризуба там фигурирует и символика украинского батальона "Азов".

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Журналисты обратили внимание, что пособие содержит не только символику левых и правых движений, но и символику организаций защиты окружающей среды (в частности - Greenpeace) и зоозащитных движений.

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Украина, Великобритания, Экстремизм, "Тризуб".
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