Тризуб в списке экстремистской символики: Украина требует "ответа на простой вопрос"

Новости Украины:В посольстве Украины считают ответ британской стороны недостаточным.

Посольство Украины в Великобритании прокомментировало комментарий британского правительства по поводу появления украинского трезубца в британском каталоге экстремистской символики.

Украинские дипломаты отметили, что в Лондоне так и не уточнили, когда Герб Украины будет удален из иллюстративного пособия.

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: когда украинский трезубец, конституционный национальный символ и Герб Украины, уберут из пособника по экстремизму. Ожидаем дополнительного уточнения от британской стороны", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub, constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine, will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side@TerrorismPolice https://t.co/SWCaJywZmH — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 20, 2020

Как сообщалось ранее, посольство Украины в Великобритании выразило возмущение из-за британского "руководства по противодействию экстремизму", где украинский тризуб фигурирует в списке экстремистской символики.

Пособие по экстремизму, подготовленное британскими правоохранителями, было обнародовано изданием Guardian 17 января. Кроме тризуба там фигурирует и символика украинского батальона "Азов".

Журналисты обратили внимание, что пособие содержит не только символику левых и правых движений, но и символику организаций защиты окружающей среды (в частности - Greenpeace) и зоозащитных движений.