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Минсоцполитики будет платить территориальным громадам

Минсоцполитики будет платить территориальным громадам
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Минсоцполитики будет платить объединенным территориальным громадам за предоставленные социальные сервисы.

В 2020 году Министерство социальной политики Украины будет платить объединенным территориальным громадам за предоставленные населению социальные сервисы, на что в бюджете ведомства заложено 150 млн грн.

Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы упрощаем жизнь людей: уже в этом году внедрим систему фронт-офисов, которая позволит предоставлять социальные сервисы в каждой ОТГ. Теперь для подачи документов на назначение различных видов социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр. Данный сервис будет доступен даже в маленьком населенном пункте. Чтобы стимулировать ОТГ к развитию этой системы, Минсоцполитики будет платить за каждый прием документов из государственного бюджета. На это предусмотрено 150 млн грн", - пояснила Соколовская.

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По словам руководителя ведомства, такая инициатива приблизит социальные сервисы к людям и позволит им значительно сэкономить свое время и усилия, поскольку пункты приема документов будут находиться даже в небольшом населенном пункте, а не только в крупных городах и райцентрах, как это происходит сейчас.

"Фронт-офисы будут только принимать документы и выдавать результаты обработки заявителям. При этом обработкой документов будет заниматься "бэк-офис", в который информация будет направляться сразу с нескольких "фронтов". Таким образом мы не только расширим сеть, но и оптимизируем работу всего механизма", - резюмировала министр.

Напомним, Кабмин утвердил порядок финансирования программы реабилитации участников АТО/ООС.

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Минсоцполитики, ОТГ, Юлия Соколовская, Территориальный громады.
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