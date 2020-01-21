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Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства

Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства
16:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Выделяются 2 млрд на запуск программы кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Фонда развития предпринимательства с целью обеспечения доступного кредитования малого и среднего бизнеса в стране.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку малому бизнесу в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в гривне. При этом процент будет зависеть от размера и типа бизнеса.

"Изменения предусматривают выделение из госбюджета 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса. Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", - сказано в сообщении.

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Помимо прочего, поддержка предпринимателей будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Как сообщалось ранее, 14 января Верховная Рада Украины приняла закон о создании Фонда развития предпринимательства.

Закон предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в 2020 году на 2 млрд грн за счет досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц, которые будут направлены на финансирование новой бюджетной программы – Фонда развития предпринимательства.

Напомним, торговый представитель Украины Тарас Качка говорит, что Киев и ЕС должны разговаривать как конструктивные торговые партнеры.

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Верховная Рада, Закон, Владимир Зеленский, фонд развития предпринимателей.
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