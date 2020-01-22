Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию

Новости Украины:Гончарук возглавит украинскую делегацию на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Украинскую делегацию на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 28 января в Брюсселе, возглавит Премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"Это будет первое заседание Совета ассоциации под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Делегацию ЕС возглавит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели также примет участие в этой встрече", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой Совета ассоциации Украина-ЕС будет имплементация Соглашения об ассоциации, а также события, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

Как ожидается, стороны проведут обзор выполнения Соглашения об ассоциации с акцентом на реализации возможностей Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Они также сосредоточат внимание на нескольких других вопросах, представляющих взаимный интерес, которые, в частности, касаются внедрения политической реформы, верховенства права и безопасности, экономического сотрудничества и тому подобное.

"Во время встречи будет сделан анализ текущей ситуации на востоке Украины и выполнения Минских соглашений, включая решение гуманитарных проблем. Совет (ассоциации) также обсудит политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Предусмотрено, что участники Совета ассоциации обменяются также мнениями относительно развития программы "Восточное партнерство" и обсудят вопросы региональной политики.