Скачать
Среда, 22.01.2020
Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным
Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным
Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию
Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию
Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
"ЛитАкцент года - 2019": победители премии
"ЛитАкцент года - 2019": победители премии

Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию

Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию
14:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Гончарук возглавит украинскую делегацию на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Украинскую делегацию на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 28 января в Брюсселе, возглавит Премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"Это будет первое заседание Совета ассоциации под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Делегацию ЕС возглавит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели также примет участие в этой встрече", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой Совета ассоциации Украина-ЕС будет имплементация Соглашения об ассоциации, а также события, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

Гончарук о новой программе МВФ: Согласовываем ключевые условия

Как ожидается, стороны проведут обзор выполнения Соглашения об ассоциации с акцентом на реализации возможностей Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Они также сосредоточат внимание на нескольких других вопросах, представляющих взаимный интерес, которые, в частности, касаются внедрения политической реформы, верховенства права и безопасности, экономического сотрудничества и тому подобное.

"Во время встречи будет сделан анализ текущей ситуации на востоке Украины и выполнения Минских соглашений, включая решение гуманитарных проблем. Совет (ассоциации) также обсудит политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В ЕС поздравили украинцев с Днем Соборности Украины

Предусмотрено, что участники Совета ассоциации обменяются также мнениями относительно развития программы "Восточное партнерство" и обсудят вопросы региональной политики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Алексей Гончарук, Жозеп Боррель, Оливер Варгели.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
03 Врачи назвали целебные свойства помело
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
05 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций
В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций
Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
Зима вернулась: прогноз погоды на ближайшие дни
Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь