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Среда, 22.01.2020
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Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы

Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
22:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Генпрокурор возбудил дело против Кивы за избиение посетителя ресторана.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом Украины Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению пострадавшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил пострадавшего головой в лицо", - говорится в сообщении.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

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В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата Украины может только генеральный прокурор.

Как сообщалось, драка с участием народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Киви произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.

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На обнародованном некоторыми СМИ видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киве удар в лицо.

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Илья Кива, Руслан Рябошапка, ОГПУ, ОПЗЖ.
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