Гончарук рассказал о работе программы "инвестиционная няня"

Новости Украины:Программа господдержки "инвестиционная няня" будет касаться и того бизнеса, который уже работает в Украине.

Государственная программа поддержки инвесторов Investment nanny ("инвестиционная няня"), о которой заявил президент Владимир Зеленский, будет касаться и того бизнеса, который уже работает в Украине, а не только компаний, которые захотят прийти в нашу страну.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе.

"Investment nanny - это не потому, что мы думаем, что с нашими инвесторами необходимо няньчиться. Это потому, что мы хотим, чтобы инвестор чувствовал себя важным и чувствовал заботу со стороны государства уже сейчас. Это, кстати, касается не только тех инвесторов, которые придут, это касается в том числе и бизнеса, который уже сейчас работает в Украине", - сказал он.

22 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов Investment nanny, а также освободит победителей конкурсов по приватизации госпредприятий от необходимости платить налог на прибыль в течение пяти лет.

"Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате "24 на 7" этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем", - заявил президент.

Напомним, Алексей Гончарук подтвердил намерение передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn.