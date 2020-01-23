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Арахамия: Если бы Зеленский поддержал увольнение Гончарука, то голоса бы нашлись

Арахамия: Если бы Зеленский поддержал увольнение Гончарука, то голоса бы нашлись
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Давид Арахамия говорит, что все пытались найти нормальный путь разрешения ситуации.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что в Верховной Раде нашлись бы голоса, если бы президент Владимир Зеленский поддержал увольнение премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Скажу так: если бы президент поддержал увольнение, а Гончарук подал бы заявление в парламент, голоса в зале нашлись бы", - отметил Арахамия.

Как сказал Арахамия, он общался с премьером после заявления Гончарука, которое тот подал президенту. Также с премьером говорил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отметил он.

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По словам председателя фракции "Слуга народа", все пытались найти "нормальный путь решения ситуации".

Как сообщалось ранее, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица. Они якобы обсуждали экономические вопросы перед встречей с Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя "полным профаном" в экономике.

17 января Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Зеленский на встрече с Гончаруком заявил, что решил "дать шанс" премьеру и его правительству, но при условии выполнения определенных задач. В частности, правительство должно представить главе государства новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

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По словам Зеленского, с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться.

Кроме того, президент во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к скандальной записи разговоров премьера и членов правительства.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что шансы на ратификацию Стамбульской конвенции практически нулевые.

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Верховная Рада, Премьер-министр Украины, Алексей Гончарук, Слуга народа, Давид Арахамия.
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