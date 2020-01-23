Криклий выразил желание стать инвестняней

Новости Украины:Владислав Криклий выразил готовность стать персональным менеджером крупных инвесторов.

Владислав Криклий выразил готовность выступить в роли так называемой "инвестняни". Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Криклий подчеркнул, что его министерство располагает широким спектром отраслей, в которые могут прийти инвесторы.

Речь идет о морских портах, речном транспорте, вокзалах, аэропортах, дорожном строительстве.

"Я готов быть вашей персональной (инвестиционной) няней, если вы будете инвестировать в инфраструктуру", – сказал он.

Кроме этого, Владислав Криклий анонсировал передачу в концессию 10 вокзалов и четырех аэропортов в концессию.

По словам главы Мининфраструктуры, в этом году в Украине впервые был создан Дорожный фонд объемом 66 млрд грн. К тому же, планируется, что он пополнится еще $1 млрд, которые будут выданы под госгарантии. По его мнению, это поможет открыть большие возможности для строительства дорог.

Министр добавил, что Украина благодаря своему выгодному положению готова участвовать в международных транспортных проектах "Восток-Запад" и "Север-Юг" и привлекать к их реализации инвесторов.

Напомним, в госагенстве уверены, что строительство этих дорог освободит города от транзитного трафика.