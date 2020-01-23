Скачать
Четверг, 23.01.2020
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
"Информация будет интересной": Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
"Я уже слишком стар для этого": Клопп высказался касательно соцсетей
Клопп высказался касательно соцсетей
Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа
Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа

Криклий выразил желание стать инвестняней

Криклий выразил желание стать инвестняней
15:47 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Владислав Криклий выразил готовность стать персональным менеджером крупных инвесторов.

Владислав Криклий выразил готовность выступить в роли так называемой "инвестняни". Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Криклий подчеркнул, что его министерство располагает широким спектром отраслей, в которые могут прийти инвесторы.

Речь идет о морских портах, речном транспорте, вокзалах, аэропортах, дорожном строительстве. 

"Я готов быть вашей персональной (инвестиционной) няней, если вы будете инвестировать в инфраструктуру", – сказал он.

Кроме этого, Владислав Криклий анонсировал передачу в концессию 10 вокзалов и четырех аэропортов в концессию.

Грядет большое сотрудничество: президент Airbus пообщался с Криклием (Фото)

По словам главы Мининфраструктуры, в этом году в Украине впервые был создан Дорожный фонд объемом 66 млрд грн. К тому же, планируется, что он пополнится еще $1 млрд, которые будут выданы под госгарантии. По его мнению, это поможет открыть большие возможности для строительства дорог.

Министр добавил, что Украина благодаря своему выгодному положению готова участвовать в международных транспортных проектах "Восток-Запад" и "Север-Юг" и привлекать к их реализации инвесторов.

Напомним, в госагенстве уверены, что строительство этих дорог освободит города от транзитного трафика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швейцария, Экономический форум, Давос, Владислав Криклий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
&quot;Мастер Шеф&quot; 10 сезон: названы имена новых ведущих кулинарного шоу
"Мастер Шеф" 10 сезон: названы имена новых ведущих кулинарного шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь