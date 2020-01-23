Разумков рассказал, за чей счет депутаты поехали в Давос

Новости Украины:Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что ВР не финансировала поездку депутатов в Давос.

Командировки депутатов для участия в экономическом форуме в Давосе Верховная Рада Украины не финансировала из государственного бюджета.

Так председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос на пресс-конференции в Одессе по оплате из госбюджета поездки группы депутатов в швейцарском Давосе.

"Государство Украина не оплачивало командировки депутатов для участия в экономическом форуме в Давосе. Если вас интересует техническая сторона вопроса, то все происходит так. Ко мне поступает заявление народного депутата с предложением - отправить его в командировку, в средствах не нуждается. Для меня главное, чтобы это не была сессия, чтобы это не вредило работе в комитете, поэтому на заявлении должна быть виза "не возражаю" председателя парламентского комитета", - отметил Разумков.

ВР финансирует из госбюджета командировку депутатов в ПАСЕ, уточнил спикер парламента. Так же это касается командировок для работы в структурах НАТО, и это предусмотрено в календарных планах ВР.

"Однако Давосский форум не предусмотрен этим планом. Поэтому Верховная Рада за это (поездки депутатов - ред.) не платила", - подытожил Разумков.

Как сообщалось ранее, с 21 января по 24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодный Всемирный экономический форум.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что в этом году зарплата народного депутата выросла на 3 тысячи.