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Хербст: Nord Stream 2 могут не запустить и через два года

Хербст: Nord Stream 2 могут не запустить и через два года
20:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Санкции Конгресса США, а также ряд других факторов приостановили российский проект "Северный поток-2" минимум на два года, а при условии продолжения давления со стороны Запада этот газопровод может вообще прекратить свое существование.

Такое мнение высказал директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст в четверг на конференции "Украина как краеугольный камень: Создание интегрированного рынка газа в Европе" в пределах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Северный поток - 2" приостановлен по меньшей мере на два года, а возможно, и дольше", - подчеркнул эксперт.

По его словам, россияне "могут бить себя в грудь" и заявлять, что завершат этот проект, однако в нынешних условиях он вообще может прекратить свое существование.

"Я не буду делать предсказаний, что "Северный поток - 2" умрет, но я скажу вам, что существует очень хороший шанс, что так и произойдет. А это значит, что роль Украины как транзитного государства останется, хотя и не в таких масштабах, как ранее", - отметил аналитик.

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Он объяснил это тем, что для завершения "Северного потока - 2" России понадобится компания, которая обеспечит технологическую возможность для прокладки труб по дну моря. Поскольку у РФ таких компаний нет, остаются иностранные партнеры.

"Но, конечно, санкции США - это кровопускание для любой иностранной компании, которая захочет вести такой бизнес (с россиянами - ред.), поскольку все дороги ведут в США. Это может измениться со временем, хотя я не думаю, что так произойдет", - отметил Хербст.

 При этом Хербст отметил, что очень важно, чтобы США продолжали уделять внимание "Северному потоку - 2" относительно наложения целевых санкций на любую фирму, которая будет помогать россиянам. "Нужно это делать еще и еще, чтобы убедиться, что любая западная технология, которая могла быть использована для помощи россиянам, не сможет быть задействована, и чтобы каждый понимал, что будет следующим, если будет идти дальше. Этому следует уделять достаточно внимания" , - подчеркнул представитель "Атлантического совета" США.

Как сообщалось, проект строительства газопровода "Северный поток - 2" для поставки газа в Европу в обход Украины осуществлял российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками российского газопровода являются США, Польша и страны Балтии.

Ранее предполагалось, что "Северный поток - 2" будет запущен до конца 2019 года.

Россия собирается завершить "Северный поток-2" вопреки санкциям

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает наложение санкций на российские газопроводы Nord Stream 2 и "Турецкий поток".

После этого швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб для Nord Stream 2, остановила работы.

11 января после переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что газопровод будет достроен до конца текущего года или же в первом квартале 2021 года.

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Все по теме:

США, Конгресс США, Джон Хербст, Северный поток-2, Nord Stream-2, Санкции Конгресса США.
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