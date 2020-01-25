"Слепой ксерокс": Кулеба развеял мифы о европейских нормах

Новости Украины:Дмитрий Кулеба говорит, что все нормы, которые берутся с ЕС, проходят тщательный анализ.

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине не действует принцип "слепого копирования" законов с ЕС. Об этом он рассказал в интервью "Радио.Свобода".

По его словам, в Украине действует алгоритм, по которому все инициативы и нормы ЕС делятся на три категории: выгодные нормы, нейтральные и невыгодные. Кулеба говорит, что в первую очередь адаптируются нормы, которые наиболее выгодны для страны, затем нейтральные, и в последнюю очередь адаптируются те нормы, которые по тем или иным причинам сейчас экономически не выгодны для страны.

Кулеба подчеркнул, что приоритет Украины - членство в ЕС. Однако на этом пути Украина должна защищать свои интересы, чтобы сделать сильнее себя, и своим членством укрепить ЕС.

Дмитрий кулеба сделал акцент на том, что евроитеграция Украины не то-что не ставится под вопрос, она в принципе не может подлежать сомнению. А все потому, что 64 процента украинцев поддерживают европейскую модель развития государства.

Напомним, Дмитрий Кулеба говорит, что в НАТО считают позицию Украины в вопросе сбитого украинского самолета правильной.