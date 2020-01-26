Зеленский летит с рабочим визитом в Польшу

Новости Украины:Сегодня Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Польшу.

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться 26-27 января с рабочим визитом в Республике Польша, где примет участие в ряде мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"26-27 января Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г. Освенцим в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча с Президентом Польши Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента – там было все руководство страны.

Напомним, Владимир Зеленский подтверждает, что не намерен баллотироваться на второй срок.