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Менять, менять, менять: Рецепт Зеленского по созданию идеальной команды

Менять, менять, менять: Рецепт Зеленского по созданию идеальной команды
11:29 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что в правительстве будут кадровые перестановки, так как это необходимо для создания имиджа страны и идеальной команды.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности кадровых изменений в правительстве. По его мнению, это необходимо для формирования позитивного имиджа страны и создания идеальной команды. Об этом он рассказал в интервью израильскому 9 каналу.

Владимир Зеленский подчеркнул, что уверен в том, что в правительстве будут меняться кадры и добавил, что это вполне нормальное явление. 

"Я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", — заявил президент.

Зеленский летит с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер также подчеркнул, что намерен завершить войну и разрушить  миф об Украине, как о стране, в которой "коррупционер сидит на коррупционере". 

По мнению президента смена людей, элит, правительств, помогут разрушить этот миф. 

Владимир Зеленский верит, что за время его прибывания у руля страны, имидж Украины изменится.  

Напомним, пррезидент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все временно оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.

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Правительство, Кабмин, Увольнение, Президент Украины, Владимир Зеленский.
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