Менять, менять, менять: Рецепт Зеленского по созданию идеальной команды

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что в правительстве будут кадровые перестановки, так как это необходимо для создания имиджа страны и идеальной команды.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности кадровых изменений в правительстве. По его мнению, это необходимо для формирования позитивного имиджа страны и создания идеальной команды. Об этом он рассказал в интервью израильскому 9 каналу.

Владимир Зеленский подчеркнул, что уверен в том, что в правительстве будут меняться кадры и добавил, что это вполне нормальное явление.

"Я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", — заявил президент.

Украинский лидер также подчеркнул, что намерен завершить войну и разрушить миф об Украине, как о стране, в которой "коррупционер сидит на коррупционере".

По мнению президента смена людей, элит, правительств, помогут разрушить этот миф.

Владимир Зеленский верит, что за время его прибывания у руля страны, имидж Украины изменится.

Напомним, пррезидент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все временно оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.