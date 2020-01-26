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В Страсбурге завтра начинается зимняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге завтра начинается зимняя сессия ПАСЕ
14:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Завтра начинается работа зимней сессии ПАСЕ, в которой примет участие украинская делегация.

В Страсбурге начинает свою работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она будет работать в течении пяти дней, с 27 по 31 января. Во время сессии будет избран новый президент ПАСЕ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме этого, планируются выступления президентов Грузии и Молдовы. Также на сессии рассмотрят вопрос о нарушении уставных обязательств, государствами-членами, и функционировании демократических институтов в Польше. Также рассмотрят сообщения о политзаключенных в Азербайджане.

Также были озвучены просьбы о дебатах в связи с событиями в Ливии и на Ближнем Востоке. 

ПАСЕ: делегации готовятся к острым дискуссиям

Парламентарии, кроме того, обсудят угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов, проблему нелегальной перевозки мигрантов и пропавших без вести беженцев, включая детей, а также проблему торговли человеческими органами. На повестке дня есть и доклад о минимальных стандартах для избирательных систем и отчет о наблюдении за выборами в Беларуси.

Окончательная повестка дня будет утверждена в день открытия сессии.

Напомним, Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что украинская сторона будет общаться с представителями РФ только в рамках международного права.

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ПАСЕ, Совет Европы, Страсбург, Украинская делегация, Елизавета Ясько.
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