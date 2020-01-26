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Почему евроинтеграция Украины притормозила? Кулеба связывает это с Порошенко

Почему евроинтеграция Украины притормозила? Кулеба связывает это с Порошенко
15:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Кулеба раскритиковал последний год президентства Петра Порошенко.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба говорит, что в последний год пребывания Петра Порошенко у руля страны, ознаменовался замедлением евроатлантических процессов в стране. Об этом он рассказал в интервью "Радио.Свобода". 

По его словам, в последний год президентства Порошенко начали происходить процессы, которые начали тормозить европейскую интеграцию страны. 

Он уточнил, что речь идет об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение, торможении анбандлинга Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

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В тоже время Дмитрий Кулеба говорит, что Петр Порошенко сделал очень много для того, что бы Украина начала двигаться в сторону Европы. 

"Я ни в коем случае не хочу умалять роль предыдущего правительства, предыдущего президента в этой сфере. Просто наступил определенный момент, когда динамика принятия важных решений для евроинтеграции иссякла", - прокомментировал он.

Напомним, правительство Украины на предстоящем заседании Совета ассоциации Украина – ЕС будет бороться за так называемый "промышленный безвиз" и энергетическую интеграцию с Евросоюзом.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Вице-премьер-министр, Европейская интеграция, Дмитрий Кулеба.
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