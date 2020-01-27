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"Готовы качественно поработать": украинская делегация в ПАСЕ обозначила цели

"Готовы качественно поработать": украинская делегация в ПАСЕ обозначила цели
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В украинской делегации ПАСЕ рассказали об "амбициозных целях".

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы имеет целью перейти к постмониторинговому диалогу с ПАСЕ.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа", заместитель члена Постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Первый день январской сессии ПАСЕ. Впереди много работы и, несмотря на статус новичков, мы готовы качественно поработать на результат для нашей страны. Credentials (документы, уполномочивающие нас представлять Украину в ПАСЕ) уже поданы, а значит наша делегация полноценно начала свою работу в организации. На этой сессии мы в полном составе: 12 основных членов + 12 заместителей, а, следовательно, это шанс лучше и полнее представить новую делегацию. В этом устремлении мы все едины, а политические цвета оставляем для дискуссий дома... Наша амбициозная цель - переход к постмониторинговому диалогу с ПАСЕ. В этом смысле важно показать и конкретные результаты "домашней работы" по борьбе с коррупцией в Украине, ведь это всегда было одной из главных задач, выдвигаемых к нашей стране", - отметила Кравчук.

Она напомнила, что осенью 2019 года отечественная делегация не поехала в Страсбург, чтобы показать миру неприятие Украиной возвращения России в ПАСЕ.

Избран новый председатель ПАСЕ

"Репутация организации оказалась под угрозой, ведь РФ не выполнила никаких обязательств, предусмотренных более 20-ти резолюциями ПАСЕ, принятыми за годы агрессии. Сегодня мы здесь, чтобы сделать следующий шаг для защиты интересов Украины - объединить разных стейкхолдеров вокруг ценностей и принципов Организации. Только общими усилиями сможем вернуть доверие и статус ПАСЕ как одной из самых мощных международных площадок", - подчеркнула политик.

Как сообщалось ранее, 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового президента - им стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс, который сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье.

Депутат Мережко избран вице-президентом ПАСЕ от Украины

Кроме того, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко (фракция "Слуга народа") избрали вице-президентом ПАСЕ.

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ПАСЕ, Слуга народа, Евгения Кравчук.
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