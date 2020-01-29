Дубилет анонсировал новый этап переписи населения

Новости Украины:Дмитрий Дубилет сообщил, что в Кабмине намерены узнать точное количество украинцев, проживающих в отдельных населенных пунктах.

В феврале-марте пройдет следующий этап оценки численности населения Украины, чтобы установить точное количество людей, проживающих в отдельных населенных пунктах на уровне районов.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Хотя вопрос сейчас заключается в том, насколько мы сможем пойти в глубину. Потому что сейчас у нас детали на уровне областей и крупных городов. Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот, если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем гораздо лучше планировать", - заявил Дубилет.

По его словам, традиционная перепись в XXI веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводилась в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали двери работникам Госстата.

"Опять же, если говорить на бюрократическом языке - это не перепись. Но, если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем. Мы будем его использовать прежде всего в планировании инфраструктуры. Потому что, вы знаете, сейчас дороги, школы, детские сады и так далее ... Мы уже начали большое строительство, и нам для этого нужно понимать, где у нас реально сколько живет людей", - пояснил Дубилет.

Он отметил, что в показатель в 37 млн не включены данные с оккупированных территорий, поскольку сейчас Украина не может оценить численность населения в Крыму и на части Донбасса.

Как сообщалось ранее, в конце ноября 2019 года Дубилет заявил, что перепись населения была запланирована на конец 2020 года, почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

На перепись в госбюджете было предусмотрено 3,4 млрд грн. Вместе с тем, Дубилет отметил, что проведение переписи в таком формате стало бы "непозволительной роскошью" для Украины, поэтому было решено провести "электронную перепись" и сэкономить 2-3 млрд грн.

23 января Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов.

Согласно этим результатам, в Украине проживают 37 млн 289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

Напомним, по словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, такая перепись может обойтись Украине в 3-4 миллиарда гривень.