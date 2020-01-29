Кабмин планирует за пять лет привлечь инвестиций на 50 миллиардов долларов

Новости Украины:Тимофей Милованов говорит, что привлечение инвестиций поможет снизить износ фондов.

Выполнение задачи Кабинета министров по привлечению в Украину 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие пять лет позволит не только обеспечить экономический рост в 40%, но и снизить средний износ основных фондов страны до 48% с 60%.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Пятьдесят миллиардов нужно, чтобы достичь 48%, верхней границы наших соседей", - сказал он, добавив, что при выполнении этого плана средние инвестиции в Украине на одного человека вырастут до 2000 долларов с 700 долларов.

По словам Милованова, у Польши и Словакии средний износ основных фондов колеблется от 35 до 45%. Чтобы достичь показателя 35%, нужны будут еще десятки миллиардов долларов инвестиций.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров поставил себе задачу обеспечить рост валового внутреннего продукта Украины на 40% за пять лет. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, для этого нужно привлечь 50 млрд долларов инвестиций.

Напомним, в правительстве предлагают четыре программы, по которым инвесторы получат благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.