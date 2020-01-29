Скачать
Среда, 29.01.2020
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
Министр: Украина завершит отопительный сезон с избытком газа
Министр: Украина завершит отопительный сезон с избытком газа
Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)

Кравцову выплатят компенсацию за расторжение контракта

Кравцову выплатят компенсацию за расторжение контракта
18:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" не имел формальных оснований для освобождения Евгения Кравцова от должности председателя правления компании, и поэтому за расторжение контракта со стороны работодателя он получит немалую денежную компенсацию.

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" 28 января решил уволить главу правления Евгения Кравцова досрочно с выплатой компенсации, позднее на заседании в среду Кабинет Министров согласовал его увольнение, об этом на своей странице в Facebook написал сам экс-глава "Укрзализныци".

"Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - сообщил он.

Он также отметил, что несколько последних месяцев наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривал отчет его работы в компании, и результат устроил все стороны.

Руководитель "Укрзализныци" подал в отставку

"Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось", - подчеркнул Кравцов.

Он также заявил, что "Укрзализныця" сейчас переживает один из своих лучших периодов практически по всем показателям.

Как сообщалось, Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова и планирует объявить новый конкурс на эту должность.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к управляющему органу, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий 27 января заявил, что набсовет компании рассмотрит вопрос увольнения Кравцова "в ближайшее время", проведя серию заседаний по этому вопросу.

В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известны желающие занять пост главы "Укрзализныци". "Кандидаты на эту должность пока не известны", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Евгений Кравцов, Наблюдательный совет АО "Укрзализныця", Экс-главе "Укрзализныци".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
02 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
03 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
04 Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
05 Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком
Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Опрос: Украинцы считают президента главным двигателем реформ
Украинцы считают президента главным двигателем реформ
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь