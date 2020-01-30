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Климкин: Украина стала проблемой для внутренней политики США

Климкин: Украина стала проблемой для внутренней политики США
15:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Климкин отметил, что тема Украины всегда была ключевой для внешней политики США.

Бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин считает, что тема Украины для США стала "внутренней проблемой". 

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook. 

"Будем считать слова Помпео об Украине, которая никого не интересует, плохой шуткой, а слова, что Украина важна - доброй. Как всегда, одна плохая, одна хорошая", - написал он.

Климкин отметил, что Украина всегда была приоритетной темой во внешней политике США.

"Украина всегда была важной для США, приоритетом для их внешней политики, а теперь стала еще и проблемой для внутренней (политики, - ред.). Это следует "переломить" и вернуться к внешним приоритетов. А потом стать ключевым союзником США и получить гарантии безопасности. Сейчас это невозможно, но это то, что мы должны сделать в будущем", - добавил он. 

Поддержка США: Майк Помпео и Владимир Зеленский встретятся в Киеве

Напомним, ранее государственный секретарь США Майкл Помпео попал в очередной скандал после того, как дал интервью радио NPR и наорал на ведущую, которая утверждает, что он разозлился из-за вопроса об Украине и после Мари Йованович.

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Украина, США, Павел Климкин, Майк Помпео.
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