Климкин: Украина стала проблемой для внутренней политики США

Бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин считает, что тема Украины для США стала "внутренней проблемой".
Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.
"Будем считать слова Помпео об Украине, которая никого не интересует, плохой шуткой, а слова, что Украина важна - доброй. Как всегда, одна плохая, одна хорошая", - написал он.
Климкин отметил, что Украина всегда была приоритетной темой во внешней политике США.
"Украина всегда была важной для США, приоритетом для их внешней политики, а теперь стала еще и проблемой для внутренней (политики, - ред.). Это следует "переломить" и вернуться к внешним приоритетов. А потом стать ключевым союзником США и получить гарантии безопасности. Сейчас это невозможно, но это то, что мы должны сделать в будущем", - добавил он.
Напомним, ранее государственный секретарь США Майкл Помпео попал в очередной скандал после того, как дал интервью радио NPR и наорал на ведущую, которая утверждает, что он разозлился из-за вопроса об Украине и после Мари Йованович.