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Кабмин планирует отменить более 40 бумажных форм для бизнеса

Кабмин планирует отменить более 40 бумажных форм для бизнеса
17:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство намерено отменить часть бумажных форм, которые бизнес сдает в Госстат.

Кабинет министров Украины в течение года планирует отменить более 40 всевозможных бумажных форм, которые заполняет бизнес для Государственной службы статистики, заявил в интервью на "Радио НВ" министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы недавно проводили аудит тех форм, которые украинские предприятия заполняют для Государственной службы статистики. И мы увидели, что около 40% форм мы можем просто отменить. Это снизит административные расходы для украинского бизнеса", - отметил он.

"Общее мнение состоит в том, что украинские бизнесмены должны заниматься бизнесом, а не заполнять бумажки. Я надеюсь, что мы это сделаем в течение года. У нас есть план, мы определили около 40 с небольшим форм, которые мы будем отменять", - добавил он.

Дубилет анонсировал новый этап переписи населения

Как сообщалось ранее, Кабинет министров намерен упростить отчетность украинских компаний перед военкоматами в связи с тем, что украинский бизнес часто жалуется на лишнюю бюрократию в переписке с военкоматами.

Напомним, по словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, такая перепись может обойтись Украине в 3-4 миллиарда гривень.

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Кабинет Министров, Бизнес, Кабмин, Госстат, Дмитрий Дубилет.
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