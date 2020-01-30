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Четверг, 30.01.2020
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Пристайко встретится с Помпео

Пристайко встретится с Помпео
18:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В МИД анонсировали встречу Пристайко и Помпео.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 31 января, утром проведет встречу с государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"31 января 2020 года в 9:30 в Министерстве иностранных дел состоится встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с государственным секретарем США Майком Помпео", - говорится в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что во время встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению обороноспособности, продвижению внутренних реформ в нашем государстве, развитию экономического и инвестиционного сотрудничества.

Ожидается, что после завершения переговоров Пристайко и Помпео примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину".

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу, 31 января встретится с государственным секретарем США Майком Помпео. На 12:00 запланирована их встреча со СМИ.

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США, МИД, Вадим Пристайко, Майк Помпео.
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