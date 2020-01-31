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Пятница, 31.01.2020
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Готов ехать завтра: Зеленский обсудил с Помпео возможность визита в Вашингтон

Готов ехать завтра: Зеленский обсудил с Помпео возможность визита в Вашингтон
14:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если он позволит добиться чего-то конкретного для Украины, но не как "политический путешественник".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его возможный будущий официальный визит в США должен быть не просто ради разговоров, а принести конкретные результаты для Украины.

"Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, я думаю об Украине, при всем уважении к США, помимо стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться, что мы можем подписать, взять, то я готов ехать завтра", - сказал он на брифинге в пятницу с госсекретарем США Майком Помпео.

Зеленский отметил, что не хочет быть "политическим путешественником", как это происходило до него.

Напомним, Помпео находится с официальным визитом в Киеве. Сегодня утром госсекретарь США уже провел встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, после чего состоялась его встреча с президентом Украины.

Помпео: Поддержка Украины от США непоколебима

По результатам встречи с Зеленским Помпео заявил, что США продолжат поддерживать Украину. Он также выразил уверенность, что Зеленский посетит Белый дом. При этом он отметил, что для подготовки этого визита необходимо время.

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США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Майк Помпео.
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