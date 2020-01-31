Скачать
Пятница, 31.01.2020
Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
В России обнаружили двух больных коронавирусом
В России обнаружили двух больных коронавирусом
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста

Загороднюк: США являются стратегическим партнером и надежным другом Украины

Загороднюк: США являются стратегическим партнером и надежным другом Украины
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:Загороднюк во время встречи с Помпео отметил вклад США в реформирование Минобороны и ВСУ.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на встрече с государственным секретарем США Майком Помпео поблагодарил его за американскую помощь в реформировании украинского Министерства обороны и обретении Вооруженными силами Украины оперативных возможностей.

"Во время встречи украинской стороной было подчеркнуто, что Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером и надежным другом Украины, который поддерживает ее с самого начала русской вооруженной агрессии. Приветствуя американского чиновника, Министр обороны Андрей Загороднюк поблагодарил за всестороннюю помощь, которую эта страна предоставляет в реформировании оборонного ведомства Украины и обретении Вооруженными силами Украины оперативных возможностей", - сообщает Минобороны Украины в пятницу.

Загороднюк отметил важность помощи Украине со стороны Соединенных Штатов в сфере обороны, которая в этом году составит до 300 млн долларов.

Помпео в Киеве провел встречу с главой ПЦУ

Украинская сторона проинформировала американских коллег о ходе операции Объединенных сил на востоке Украины. Также во время диалога была дана оценка дестабилизирующим действиям РФ в Азово-Черноморском регионе и дальнейшей милитаризации Крымского полуострова страной-агрессором.

Загороднюк отметил, что, несмотря на вызовы и угрозы, в Вооруженных силах Украины продолжаются системные изменения и реформы с целью достижения ими соответствия военным критериям членства в Альянсе.

Слежка за Йованович: Дубинский выступил в роли свидетеля

В этом контексте министр проинформировал госсекретаря США о текущем состоянии и ближайших перспективах проведения в Украине оборонной реформы, трансформации военного ведомства и ключевых направлений в этой сфере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Минобороны, ВСУ, Майк Помпео, Андрей Загороднюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 1 февраля
04 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
05 ТОП 10 самых надежных и недорогих машин с автоматической коробкой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Италии объявили ЧП из-за коронавируса
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь