Скачать
Суббота, 01.02.2020
Ермак о возвращении Крыма: Будем использовать все инструменты
Ермак о возвращении Крыма: Будем использовать все инструменты
Продать собаку - оплатить коммуналку: в "Слуге народа" отреагировали на заявление Брагаря
Продать собаку - оплатить коммуналку: в "СН" отреагировали на заявление Брагаря
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Марион Котийяр вместе с учеными отправилась в Антарктиду: причина
Марион Котийяр вместе с учеными отправилась в Антарктиду: причина

Продать собаку - оплатить коммуналку: в "Слуге народа" отреагировали на заявление Брагаря

Продать собаку - оплатить коммуналку: в "Слуге народа" отреагировали на заявление Брагаря
22:31 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:В "СН" извинились за нардепа, предлагавшего продать собаку для уплаты коммуналки.

В партии "Слуга народа" извинились за нардепа от СН Евгения Брагаря, который предложил пенсионерке "продать собаку элитной породы", чтобы оплатить долги за коммунальные услуги. 

Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в Facebook

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - написала она.

"Можно продать собаку": нардеп предложил пенсионерке необычный способ оплаты коммуналки

"Во время эфира депутат из нашей фракции позволил себе абсолютно некорректное высказывание в адрес пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен", - добавила Кравчук.

"#Не_продам_свою_собаку": нардеп "Слуги народа" Брагар извинился за свои слова

"Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер ... Надеюсь, ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности", - подытожила зампредседателя фракции "СН".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коммуналка, Слуга народа, Евгения Кравчук, Евгений Брагарь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
02 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
03 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
04 Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
05 Маникюр 2020: ТОП-7 трендов стильного нейл-арта (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Крупный &quot;займ&quot;: Украина привлекла в Госбюджет 51 млрд гривен
Украина привлекла в Госбюджет 51 млрд гривен
WhatsApp не для всех: на &quot;старых&quot; смартфонах приложение не будет работать
WhatsApp не для всех: на "старых" смартфонах приложение не будет работать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь