Продать собаку - оплатить коммуналку: в "Слуге народа" отреагировали на заявление Брагаря

Новости Украины:В "СН" извинились за нардепа, предлагавшего продать собаку для уплаты коммуналки.

В партии "Слуга народа" извинились за нардепа от СН Евгения Брагаря, который предложил пенсионерке "продать собаку элитной породы", чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в Facebook

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - написала она.

"Во время эфира депутат из нашей фракции позволил себе абсолютно некорректное высказывание в адрес пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен", - добавила Кравчук.

"Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер ... Надеюсь, ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности", - подытожила зампредседателя фракции "СН".