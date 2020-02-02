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Порошенко и Ко оштрафовали на 3 миллиона гривень за прогулы

Порошенко и Ко оштрафовали на 3 миллиона гривень за прогулы
15:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Среди наиболее злостных прогульщиков оказались Петр Порошенко и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

В ноябре прошлого года почти 80 народных депутатов пропустили голосование или работу в комитетах. Все они были наказаны лишением "депутатских" на общую сумму в 3 миллиона гривень. 

В список прогульщиков попал и пятый президент Украины Петр Порошенко. В этом же списке оказался и глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Также больше всех прогуляли Вадим Рабинович из ОПЗЖ, вся семья Левочкиных, и член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский".

В Аппарате ВР сообщили, что в ноябре прошлого года 71 депутат без уважительной причины пропустил 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР. 

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Напомним, проект закона был зарегистрирован в ВР, однако самого текста пока нет.

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Верховная Рада, Парламент, Депутаты, Петр Порошенко, Прогульщики.
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